«Проводятся работы по поиску пострадавших». Что произошло на стройке в Минске, где обрушились строительные леса и погиб человек

Что случилось на стройке в Минске, где один человек погиб и шесть пострадали. Подробности приводит МЧС Беларуси.
В Минске 29 июля по улице Киселева случилось обрушение лесов девятиэтажного строящегося здания.
«В результате происшествия один человек погиб, еще шесть человек пострадали», — сказано в сообщении.
В Минске обрушились строительные леса на стройке. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
На месте ЧП сотрудниками МЧС проводятся работы, связанные с поиском возможных пострадавших под завалами конструкций. Кроме того, спасатели стабилизируют строительные леса на верхних этажах здания.
На месте инцидента работают 10 единиц техники МЧС.
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