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«Проводятся работы по поиску пострадавших». Что произошло на стройке в Минске, где обрушились строительные леса и погиб человек

Что случилось на стройке в Минске, где один человек погиб и шесть пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Что случилось на стройке в Минске, где один человек погиб и шесть пострадали. Подробности приводит МЧС Беларуси.

В Минске 29 июля по улице Киселева случилось обрушение лесов девятиэтажного строящегося здания.

«В результате происшествия один человек погиб, еще шесть человек пострадали», — сказано в сообщении.

В Минске обрушились строительные леса на стройке. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.

На месте ЧП сотрудниками МЧС проводятся работы, связанные с поиском возможных пострадавших под завалами конструкций. Кроме того, спасатели стабилизируют строительные леса на верхних этажах здания.

На месте инцидента работают 10 единиц техники МЧС.

Ранее мы писали, что случилось в Минске, где крыша дома горела открытым пламенем: «Внутри находились дети и пожилые люди».

Тем временем в Беларуси ребенок получил открытую травму черепа из-за трюка знаменитого футболиста.

Кроме того, молния ударила в жилой дом под Лидой.

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