Т2 назвал самые интернет-активные села Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оператор мобильной связи Т2 проанализировал потребление мобильного интернета в Сибири по итогам первого полугодия 2026 года и составил рейтинг населенных пунктов с самым высоким объемом трафика на одного абонента.
Лидером стал небольшой поселок Алтамаш в Кемеровской области, где каждый клиент оператора в среднем использует 95 ГБ мобильного интернета в месяц. В поселке с населением около 300 человек связь Т2 появилась в конце 2025 года.
Вторую строчку рейтинга заняло село Воронково Таврического района Омской области. Среднее потребление интернета здесь составляет 80 ГБ. На третьем месте оказалось село Курмач-Байгол в Республике Алтай с показателем 78 ГБ.
Как отмечают в Т2, все населенные пункты, вошедшие в рейтинг, — небольшие поселения, где базовые станции были построены в 2022—2025 годах в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.
Только в прошлом году оператор установил 306 базовых станций в малых населенных пунктах макрорегиона «Сибирь». Среди них — поселок Диксон на Таймыре, считающийся самым северным населенным пунктом России, эвенкийский поселок Чиринда в районе плато Путорана, а также села Абай и Юстик в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.