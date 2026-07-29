Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Т2 назвал самые интернет-активные села Сибири

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оператор мобильной связи Т2 проанализировал потребление мобильного интернета в Сибири по итогам первого полугодия 2026 года и составил рейтинг населенных пунктов с самым высоким объемом трафика на одного абонента.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оператор мобильной связи Т2 проанализировал потребление мобильного интернета в Сибири по итогам первого полугодия 2026 года и составил рейтинг населенных пунктов с самым высоким объемом трафика на одного абонента.

Лидером стал небольшой поселок Алтамаш в Кемеровской области, где каждый клиент оператора в среднем использует 95 ГБ мобильного интернета в месяц. В поселке с населением около 300 человек связь Т2 появилась в конце 2025 года.

Вторую строчку рейтинга заняло село Воронково Таврического района Омской области. Среднее потребление интернета здесь составляет 80 ГБ. На третьем месте оказалось село Курмач-Байгол в Республике Алтай с показателем 78 ГБ.

Как отмечают в Т2, все населенные пункты, вошедшие в рейтинг, — небольшие поселения, где базовые станции были построены в 2022—2025 годах в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

Только в прошлом году оператор установил 306 базовых станций в малых населенных пунктах макрорегиона «Сибирь». Среди них — поселок Диксон на Таймыре, считающийся самым северным населенным пунктом России, эвенкийский поселок Чиринда в районе плато Путорана, а также села Абай и Юстик в Усть-Коксинском районе Республики Алтай.