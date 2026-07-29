Резкое похолодание и дожди придут в Нижний Новгород 30 июля

Резкое похолодание придет в Нижний Новгород в четверг, 30 июля. Воздух прогреется лишь до +20 градусов, хотя накануне, 29 июля, ожидается +27 градусов. Это следует из прогноза сервиса «Яндекс. Погода».
Погода начнет портиться уже со второй половины 29 июля. Ожидается мелкий дождь, уже к 15:00 температура начнет падать. Ночью будет +16 градусов. 30 июля осадки останутся с нижегородцами на весь день, к ночи с +20 похолодает до +17 градусов. Такая же ситуация будет и 31 июля, в пятницу, только термометры покажут +22 градуса.
Жара вернется к выходным. В субботу, 1 августа, днем будет +26 градусов, ночью — +16 градусов. Воскресенье, 2 августа, окажется еще теплее — днем прогнозируется +28 градусов, ночью температура упадет до +19 градусов. Но оба дня будут дождливыми.
Ранее спасатели призвали соблюдать правила безопасности при купании в водоемах. На минувшую неделю утонули семеро взрослых и один ребенок.