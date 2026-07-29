Резкое похолодание и дожди придут в Нижний Новгород 30 июля

Погода начнет портиться уже со второй половины 29 июля. Ожидается мелкий дождь, уже к 15:00 температура начнет падать. Ночью будет +16 градусов. 30 июля осадки останутся с нижегородцами на весь день, к ночи с +20 похолодает до +17 градусов. Такая же ситуация будет и 31 июля, в пятницу, только термометры покажут +22 градуса.