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В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак

Милонов: Госдума не обсуждает всерьез инициативу о выплатах за долгий брак.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Инициатива о введении федеральной выплаты за продолжительный брак в настоящее время не обсуждается Госдумой всерьез, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Ранее с соответствующей инициативой выступали депутаты различных думских фракций.

«Как правило, в период избирательной кампании мы чаще слышим такие смелые предложения (введение федеральной выплаты за долгий брак — ред.). Однако после шумного заявления зачастую не следует никаких шагов в сторону реализации. В Госдуме эта тема сейчас не обсуждается всерьез», — сказал Милонов.

По мнению парламентария, никакими выплатами не заставить людей сохранять брак на протяжении долгих лет. Он отметил, что секрет счастливого супружества находится вне финансовых сфер.

«Наверное, нам лучше стоит смотреть в сторону молодых людей, чтобы они не боялись делать шаги по направлению в ЗАГС», — заключил депутат.

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