В Госдуме прокомментировали идею о выплатах за долгий брак

«Как правило, в период избирательной кампании мы чаще слышим такие смелые предложения (введение федеральной выплаты за долгий брак — ред.). Однако после шумного заявления зачастую не следует никаких шагов в сторону реализации. В Госдуме эта тема сейчас не обсуждается всерьез», — сказал Милонов.