Почему кожуру киви можно и нужно есть. Врач все объяснила

Киви с кожурой нельзя есть пациентам с острым язвенным колитом или болезнью Крона в стадии обострения (при воспаленной слизистой нужно придерживаться щадящего типа приготовления пищи, без грубой клетчатки). Также от такого угощения необходимо отказаться людям с острым гастритом с эрозиями (до заживления) и тем, у кого очень чувствительная эмаль зубов (кислота кожуры может дать реакцию).