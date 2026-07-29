Почему кожуру киви можно и нужно есть. Врач все объяснила

Кожуру от киви есть можно и нужно, заявила, Екатерина Титова, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог, нутрициолог. Ее слова приводит пресс-служба вуза.
«Пока пациенты тратят 5 минут, очищая киви от “волосатой шкурки”, я наблюдаю, как они выбрасывают самую ценную часть», — заметила врач.
По ее словам, в кожуре находится до 30% всей клетчатки плода. «Выбрасывая шкурку, вы лишаете свой кишечник самой грубой, “скрабирующей” фракции», — объяснила гастроэнтеролог.
В кожуре киви концентрация флавоноидов и антиоксидантов в 3 раза выше, чем в мякоти. «Это защита от рака толстой кишки», — уточнила Титова.
Как дополнила врач, ворсинки кожуры представляют собой белок актинидин в чистом виде. Для здорового человека он полезен, а для аллергика — нет.
Кому нельзя есть киви с кожурой.
Киви с кожурой нельзя есть пациентам с острым язвенным колитом или болезнью Крона в стадии обострения (при воспаленной слизистой нужно придерживаться щадящего типа приготовления пищи, без грубой клетчатки). Также от такого угощения необходимо отказаться людям с острым гастритом с эрозиями (до заживления) и тем, у кого очень чувствительная эмаль зубов (кислота кожуры может дать реакцию).
Екатерина Титова также предложила лайфхак для тех, кто «брезгует» ворсинками. Она рекомендовала тщательно промыть киви щеткой и ошпарить его кипятком на 10 секунд. В таком случае ворсинки должны стать мягкими и незаметными, а кожура будет приятной на вкус.
Можно ли есть сырую тыкву.
Сырая тыква безопасна для употребления, так как в ней нет веществ, которые требуют обязательной варки или тушения, объяснила ранее врач-эндокринолог Маргарита Белоусова. Овощ подходит для салатов или смузи. Тыкву можно натереть на терке (обычной или для корейской моркови), нарезать тонкими слайсами или кубиками.
Несмотря на пользу, сырая тыква подходит не всем. В первую очередь с осторожностью ее следует употреблять страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Особенно это касается тех, кто ест сырые овощи редко или, наоборот, в большом объеме. В редких случаях также возможна индивидуальная непереносимость или аллергия.
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