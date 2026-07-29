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Две деревни переименуют в хутора в Нижегородской области

Варнавинский округ избавится от путаницы с населенными пунктами-двойниками в адресном реестре.

В Нижегородской области планируют изменить вид двух сельских населенных пунктов в Варнавинском округе. Соответствующие законопроекты об изменении статуса территорий внес на рассмотрение в Законодательное собрание региона Совет депутатов округа.

Речь идет о деревнях Антониха в Богородском сельсовете и Прудовка в Михаленинском сельсовете. Обе территории предлагается перевести в категорию «хутор». Корректировки необходимы для устранения дублирования наименований в реестрах: совпадения названий мешают нижегородцам при газификации домов, оформлении прав на недвижимость и получении ипотеки.

В деревне Антониха сейчас нет зарегистрированных жителей, а в Прудовке проживает три человека. Изменение вида населенных пунктов не потребует от граждан замены документов, а все меры социальной поддержки и границы территорий сохранятся в полном объеме.

Ранее сообщалось, что увеличить штрафы за сброс мусора из машин предложили нижегородские депутаты.