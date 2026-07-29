В Калининграде осужден мужчина на 5,5 лет за оправдание терроризма и призывы финансировать ВСУ

Житель областного центра размещал материалы в мессенджере. Ему также запретили администрировать сайты на 4 года.
В Калининграде вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к деятельности против безопасности РФ. Суд установил, что в 2023—2024 годах мужчина разместил в публичном канале мессенджера материалы, оправдывающие действия террористических организаций и побуждающие к финансированию ВСУ.
Балтийский флотский военный суд назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с дополнительным запретом заниматься администрированием сайтов в интернете на 4 года.