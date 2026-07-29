Мероприятия «Сибдолголетия» с 29 июля по 12 августа

На портале цифровых сервисов «Край24» уже появились интересные оздоровительные и культурные мероприятия, на которые можно попасть бесплатно в рамках движения «Сибирское долголетие».
Показ художественного фильма «Папа может» (6+).
20 лет семейной идиллии рушатся в одно мгновение, когда Виктор называет заботы жены по дому «нехитрыми». В ответ Вера, забывшая о карьере юриста ради семьи, объявляет забастовку и улетает на Мальдивы. Оставшись один с четырьмя детьми и собакой, успешный топ-менеджер быстро понимает, что хаос семейного быта — это испытание, к которому никакие бизнес-стратегии не подготовят. Его уверенность тает с каждым новым детским вопросом и горой немытой посуды.
29.07.2026 в 17.00.
Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 100 В (КГАУ «Дом дружбы народов “Родина”).
Мастер-класс по работе с ЕЦП для граждан старшего поколения.
Мастер-класс поможет найти ответы на вопросы по работе на платформе, стать учебным пособием при изучении порядка оказания услуг в электронном виде, найти ответы на вопросы по созданию резюме и раскрыть другие темы.
29.07.2026 в 10.00.
Красноярск, ул. Взлётная, 2 (отдел занятости населения по Советскому району Красноярска).
Экскурсия в музей кино и просмотр фильма «Красноярское служение митрополита».
Любителям советского кинематографа предлагаем присоединиться к уникальному киноклубу «КультПросвет». Здесь вы сможете смотреть любимые фильмы на большом экране, участвовать в обсуждениях с единомышленниками, посещать увлекательные экскурсии по музею кино, находить новых друзей и делиться воспоминаниями.
Через судьбу и деяния нашего современника, архиерея и гражданина России владыки Пантелеимона фильм раскрывает тему государства как непременного условия существования огромной многонациональной России. Особенно была отмечена роль митрополита Пантелеимона в укреплении и развитии традиционных духовно-нравственных ценностей жителей, его участие в духовной жизни Красноярского края.
29.07.2026 в 11.00.
Красноярск, ул. Пролетарская, 153 («Енисей кино»).
Встреча шахматистов «Дебют».
Шахматный клуб для пенсионеров — уютное пространство, где опытные игроки могут насладиться любимой игрой, обменяться тактическими секретами, завести новые знакомства и приятно провести свободное время в интеллектуальной атмосфере.
30.07.2026 в 11.00; 06.08.2026 в 11.00.
Красноярск, пр. Металлургов, 20а, пом. 130 (Детская библиотека-филиал № 2 им. К. Чуковского).
Пешеходная экскурсия «Оазис истории».
Обновлённый Исторический квартал на улице Горького является признанным объектом культурного наследия регионального значения и яркой достопримечательностью Красноярска. Визитной карточкой уникального общественного пространства является комплекс исторической застройки, представляющий собой отреставрированные купеческие усадьбы конца ХIX — начала XX века. Сбор участников — около дома по адресу: ул. К. Маркса, 155, со стороны ул. Горького.
31.07.2026 в 10.00.
Красноярск, пр. Мира, 3 (Красноярский ТИЦ).
Мастер-класс «Мастерская игрушек».
Мастер-класс по созданию игрушек, способствует развитию мелкой моторики.
03.08.2026 в 10.00.
Красноярск, ул. К. Маркса, 44а (Краевой центр поддержки и развития общественных инициатив).
Музейный кинозал. Документальный фильм «Борис Ряузов».
Приглашаем на проект «Музейный кинозал» в музее Ряузова. Просмотр документального фильма, созданного на киностудии «Архипелаг» в 2010 году. Каждая встреча с фильмом открывает зрителю новые черты времени и грани таланта удивительного живописца. В своих картинах Ряузов открывает зрителю всю красоту природы, выражая этим свои чувства. О судьбе одного из самых известных красноярских художников рассказывают художники, искусствоведы и супруга Бориса Яковлевича — Нина Васильевна Ряузова. Режиссёр — Ирина Зайцева. Кинооператор — Святослав Чаплинский.
11.08.2026 в 12.00.
Красноярск, ул. Ленина, 127 (музей художника Бориса Ряузова).
Кинопоказ «Искусство быть собой» (к 130-летию со дня рождения Ф. Г. Раневской).
Участники познакомятся с биографией актрисы театра и кино, народной артистки СССР Фаины Георгиевны Раневской. Узнают о детских годах актрисы, которые прошли в Таганроге, о сложном пути в профессию, о нелёгких испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться. Особое внимание уделено уникальному остроумию Раневской, которое помогало ей в жизни и творчестве. Будут показаны фрагменты знаковых фильмов: «Подкидыш», «Золушка», «Весна», — в которых играла Фаина Георгиевна. Участники вспомнят знаменитые мультипликационные картины: «Сказка о царе Салтане», «Карлсон вернулся», — в озвучивании которых принимала участие Раневская, познакомятся с этапами театральной карьеры актрисы, её ролями в спектаклях «Шторм» и «Дальше — тишина».
12.08.2026 в 14.30.
Красноярск, ул. 8 Марта, 18 (Городская библиотека-филиал № 7 им. Н. Чернышевского).