Волгограда за рулем «Киа» устроила массовую аварию, пострадал ребенок

Авария случилась около 20:50 напротив дома № 1 по улице Героев Тулы. 47-летняя женщина за рулем «Киа Спортаж» решила повернуть налево, но не пропустила встречную «Шкоду Октавиа». Удар оказался такой силы, что «Киа» еще и задела «Ладу Весту», которая двигалась в попутном направлении.