Главное — записаться. Мероприятия «Сибдолголетия» с 29 июля по 12 августа

Участники познакомятся с биографией актрисы театра и кино, народной артистки СССР Фаины Георгиевны Раневской. Узнают о детских годах актрисы, которые прошли в Таганроге, о сложном пути в профессию, о нелёгких испытаниях, с которыми ей пришлось столкнуться. Особое внимание уделено уникальному остроумию Раневской, которое помогало ей в жизни и творчестве. Будут показаны фрагменты знаковых фильмов: «Подкидыш», «Золушка», «Весна», — в которых играла Фаина Георгиевна. Участники вспомнят знаменитые мультипликационные картины: «Сказка о царе Салтане», «Карлсон вернулся», — в озвучивании которых принимала участие Раневская, познакомятся с этапами театральной карьеры актрисы, её ролями в спектаклях «Шторм» и «Дальше — тишина».