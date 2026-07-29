Эксперт предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям

По словам специалиста, каждый пользователь сам решает, чем делиться, но должен понимать: любая информация может всплыть — по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций. Риск утечки данных касается не только нейросетей, но и любой информации, передаваемой через интернет или хранящейся на устройствах с доступом в сеть, добавил Раевский.