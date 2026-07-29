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Эксперт предупредил об опасности передачи личных данных нейросетям

Раевский: переданные нейросетям фото и личные данные могут попасть в чужие руки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Фотографии и личные данные, переданные нейросетям, могут оказаться в чужих руках, предупредил эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

«Отправляя нейросети фотографии для редактирования или какую-либо информацию для анализа, нужно быть готовым к тому, что она может оказаться в третьих руках», — пишет aif.ru со ссылкой на Раевского.

По словам специалиста, каждый пользователь сам решает, чем делиться, но должен понимать: любая информация может всплыть — по вине хакеров, из-за небрежности или нарушения инструкций. Риск утечки данных касается не только нейросетей, но и любой информации, передаваемой через интернет или хранящейся на устройствах с доступом в сеть, добавил Раевский.

«Тут только одна общая рекомендация: не сообщать о себе никакую персональную информацию, которая может быть впоследствии использована какими-то мошенниками или преступниками», — посоветовал Раевский.

Он также предупредил, что даже данные, которые пользователь загружает в свое устройство, при наличии подключения к интернету могут оказаться в чужих руках.