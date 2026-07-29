Раскрыта связь между вниманием и трудностями общения при аутизме

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, что трудности в общении со сверстниками и взрослыми у детей с аутизмом возникают не только из-за характерных для них нарушений в работе языковых сетей мозга, но и цепочек нейронов, отвечающих за переключение внимания и поддержание фокуса. Понимание этого поможет разработать новые методы терапии от расстройств аутистического спектра, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Исследование показывает, что трудности в коммуникации связаны не только с особенностями языковой системы, но и с механизмами внимания. При этом за нарушениями невербальной и вербальной коммуникации стоят немного разные механизмы: в одном случае — только удержания внимания, в другом — и удержания, и переключения», — пояснил научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Алина Миннигулова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, одним из самых распространенных следствий развития аутизма является то, что его носители испытывают сложности в общении с другими людьми, и это касается не только устной речи, но и различных форм невербального общения. Эти проблемы существенным образом осложняют повседневную жизнь носителям данных расстройств, что побуждает ученых изучать механизмы развития этих поведенческих аномалий.
Российские ученые сделали большой шаг к раскрытию нейрофизиологической подоплеки этих сбоев, проследив при помощи системы функциональной магнитно-резонансной томографии за тем, как работал мозг работал мозг 80 детей с аутизмом в возрасте от 5 до 12 лет, а также 27 детей с типичным развитием. В ходе этих наблюдений исследователи проследили за работой четырех сетей мозга (крупных цепочек нейронов в разных областях мозга), связанных со вниманием, речью и эмпатией.
Последующее сравнение результатов этих наблюдений за работой мозга показало, что у детей с аутизмом языковая сеть была слабее связана с сетью, которая помогает замечать значимые сигналы и переключать на них внимание, и сильнее — с сетью, участвующей в понимании себя и других людей. При этом ученые обнаружили, что трудности в вербальном и невербальном общении были преимущественно связаны с проблемами в работе сетей внимания.
В частности, чем слабее были связи внутри так называемой дорсальной сети внимания (нейронной сети мозга, которая помогает человеку целенаправленно концентрироваться на внешних задачах и объектах), тем сложнее давалась невербальная коммуникация: понимание жестов, мимики и других социальных сигналов. Аналогичным образом, чем слабее были связи внутри дорсальной сети внимания и между ней и сетью выделения значимости, тем заметнее проявлялись трудности в вербальном общении. Понимание этого поможет точнее диагностировать развитие аутизма у каждого конкретного ребенка, а также подбирать терапию для улучшения их социализации, подытожили ученые.