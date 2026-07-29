Раскрыта связь между вниманием и трудностями общения при аутизме

Последующее сравнение результатов этих наблюдений за работой мозга показало, что у детей с аутизмом языковая сеть была слабее связана с сетью, которая помогает замечать значимые сигналы и переключать на них внимание, и сильнее — с сетью, участвующей в понимании себя и других людей. При этом ученые обнаружили, что трудности в вербальном и невербальном общении были преимущественно связаны с проблемами в работе сетей внимания.