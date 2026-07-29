ФНС требует взыскать 121,3 млн рублей с руководства ростовской компании «ЮТЭК»

Суд установил признаки фактического прекращения деятельности компании: последняя операция по банковским счетам зафиксирована 28 декабря 2023 года, а налоговая отчетность не подавалась с октября того же года. Согласно данным регистрирующих органов, за предприятием не числится транспортных средств и объектов недвижимости. Имущество должника заведомо не позволяет покрыть судебные расходы на проведение стандартной процедуры банкротства.