В РФ получили перспективный против рака поджелудочной железы штамм вируса

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Российские ученые получили штамм вируса желтой лихорадки, эффективный в подавлении роста клеток рака поджелудочной железы. Об этом сообщила на конференции «Инженерная биология и биофармацевтика» Юлия Бирюкова, научный сотрудник Федерального научного центра им. М. П. Чумакова.
Протоковая аденокарцинома поджелудочной железы (PDAC) — это крайне агрессивное злокачественное новообразование, развивающееся из эпителиальных клеток протоков поджелудочной железы. На ее долю приходится свыше 90% всех случаев рака этого органа.
«На базе нашего центра имени Чумакова налажено производство единственных в России вакцины против желтой лихорадки. В основе этой вакцины лежит живой штамм вируса, иммуногенность и безопасность которого доказана уже многолетним применением, а это более чем 70 лет вакцинопрофилактики. То, что вирус хорошо изучен и побудили нас рассмотреть его в качестве перспективного онколитического вируса», — сказала она.
Для борьбы с онкологическими заболеваниями недавно начали использовать так называемые онколитические вирусы, модифицированные таким образом, что они лишены генов, вызывающих развитие самых неприятных симптомов вирусной инфекции, а вместо них вставлены гены, стимулирующие противоопухолевый иммунитет. Измененный вирус проникает преимущественно в раковые клетки и их разрушает. Далее вирус стимулирует собственный иммунитет человека, и организм начинает сам бороться с раковыми клетками.
Желтая лихорадка — острое вирусное заболевание, передаваемое инфицированными комарами. Около 90% случаев заражения приходится на страны Африки южнее Сахары. Ученые провели испытание штамма вируса на мышах с опухолью поджелудочной железы. По результатам исследований введение вируса внутрь опухоли подавляло ее рост, а предварительная иммунизация повышала эффективность терапии.
После этого для усиления эффекта ученые решили добавить онкопрепарат «Руксолитиниб», что улучшило результаты испытаний. «Таким образом, мы добились существенного ингибирования роста опухолей в группе комбинированной терапии и увеличения медианной выживаемости в два раза», — уточнила Бирюкова.
С 28 по 31 июля 2026 года в Новосибирске проходит Всероссийская конференция с международным участием «Инженерная биология и биофармацевтика», приуроченная к 100-летию со дня рождения академика Д. Г. Кнорре. Организатором выступает Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ СО РАН). Среди тем конференции — вопросы, связанные с разработкой терапевтических препаратов и вакцин.