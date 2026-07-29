В РФ получили перспективный против рака поджелудочной железы штамм вируса

«На базе нашего центра имени Чумакова налажено производство единственных в России вакцины против желтой лихорадки. В основе этой вакцины лежит живой штамм вируса, иммуногенность и безопасность которого доказана уже многолетним применением, а это более чем 70 лет вакцинопрофилактики. То, что вирус хорошо изучен и побудили нас рассмотреть его в качестве перспективного онколитического вируса», — сказала она.