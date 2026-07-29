Каждый пятый студент-курьер учится на IT-направлениях

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Каждый пятый студент, работающий курьером, учится на специальности, связанной с информационными технологиями, также часто такую подработку выбирают молодые люди с таких направлений, как гуманитарные науки, медицина и фармацевтика, выяснили эксперты компаний «Купер» и «Авито Подработка» (исследование есть у РИА Новости).
Каждый десятый курьер-партнер «Купера» совмещает подработку с учебой. Больше 60% обучается в университете на бакалавриате, а по 5% — в магистратуре и аспирантуре. Еще 14% оканчивают колледж или техникум.
«Больше всего опрошенных студентов учатся на IT-направлениях (18%). По 14% изучают гуманитарные науки (журналистика, филология, история или философия) и медицину и фармацевтику», — говорится в исследовании.
Среди работающих студентов 9% осваивают инженерные и технические специальности. Еще по 5% приходится на направления экономики, менеджмента и финансов, социальных наук, искусства и культуры, строительства и архитектуры, а также на спортивные и физкультурные дисциплины.
Данные исследования подтверждают, что интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в ряде областей страны. Так, в Иркутской области спрос в первом полугодии текущего года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Калининградской области прирост составил 90%, а в Удмуртии — 44%. При этом средние предлагаемые зарплаты чуть выше 40 тысяч рублей в месяц.
«По данным опроса “Авито Подработки”, среди молодежи 18−24 лет каждый третий (30%) воспринимает подработку как старт карьеры», — приводятся в сообщении слова старшего директора сервиса Дмитрия Королева.
По его словам, соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию.