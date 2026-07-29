Каждый пятый студент-курьер учится на IT-направлениях

Данные исследования подтверждают, что интерес студентов к подработке курьером растет, особенно в ряде областей страны. Так, в Иркутской области спрос в первом полугодии текущего года вырос более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В Калининградской области прирост составил 90%, а в Удмуртии — 44%. При этом средние предлагаемые зарплаты чуть выше 40 тысяч рублей в месяц.