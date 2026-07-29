В Адыгее состоялся интенсив для молодых фотографов «Фокус»

Во время интенсива участники познакомились с основами работы с камерой, разобрали ключевые настройки, влияющие на качество снимков и узнали, как с помощью обработки сделать фотографии более выразительными. Также они закрепили полученные знания на практике вместе с экспертом. Такой формат позволил не только получить новые знания, но и сразу применить их в реальной съемке.