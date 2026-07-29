В Адыгее состоялся интенсив для молодых фотографов «Фокус»

Интенсив для молодых фотографов «Фокус» прошел в Республике Адыгее по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в региональном многофункциональном молодежном центре.
Во время интенсива участники познакомились с основами работы с камерой, разобрали ключевые настройки, влияющие на качество снимков и узнали, как с помощью обработки сделать фотографии более выразительными. Также они закрепили полученные знания на практике вместе с экспертом. Такой формат позволил не только получить новые знания, но и сразу применить их в реальной съемке.
Для многих участников мероприятие стало первым шагом к более серьезному увлечению фотографией. Полученные навыки помогут им создавать собственные проекты, развивать личные блоги и участвовать в творческих инициативах региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.