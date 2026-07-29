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Углянец получит 2 млн рублей как самое красивое село Воронежской области

Победителем открытого конкурса «Самое красивое село Воронежской области» в 2026 году стал Углянец в Верхнехавском районе. Населенный пункт получит грант в размере 2 млн руб. на решение различных вопросов местного значения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Источник: Коммерсантъ

Победителем открытого конкурса «Самое красивое село Воронежской области» в 2026 году стал Углянец в Верхнехавском районе. Населенный пункт получит грант в размере 2 млн руб. на решение различных вопросов местного значения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Также определены шесть призеров конкурса, которым полагаются гранты в размере 300 тыс. руб. Ими стали:

село Истобное Репьевского района;

село Коротояк Острогожского района;

село Никольское Аннинского района;

село Пузево Бутурлиновского района;

село Мужичье Воробьевского района;

село Губари Борисоглебского городского округа.

Всего в 2026 году в конкурсе принял участие 71 сельский населенный пункт. На втором этапе соревновались 20 сел, вошедших в региональный рейтинг по результатам интернет-голосования. Их посетили члены конкурсной комиссии. К критериям оценки, которыми пользовалась комиссия, в частности, относятся наличие достопримечательностей и въездной группы, оригинальность озеленения, особенности застройки, уровень содержания мест массового отдыха и другие.

В феврале прошлого года «Ъ-Черноземье» писал о прокурорской проверке информации о незаконной свалке и добыче песка в санатории «Углянец» в Верхнехавском районе. Ранее планировалось найти инвестора для развития объекта и передать имущество в концессию, но на тот момент желающих развивать его так и не нашлось.

Подробнее — в материале «Ъ-Черноземье» «Заупокойная о здравнице».