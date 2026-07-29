Углянец получит 2 млн рублей как самое красивое село Воронежской области

В феврале прошлого года «Ъ-Черноземье» писал о прокурорской проверке информации о незаконной свалке и добыче песка в санатории «Углянец» в Верхнехавском районе. Ранее планировалось найти инвестора для развития объекта и передать имущество в концессию, но на тот момент желающих развивать его так и не нашлось.