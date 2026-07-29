В Хабаровском крае 745 выпускников отмечены наградами

Среди школ региона выделяются учреждения с наибольшим числом медалистов. Школа № 30 г. Хабаровска подготовила 44 отличника, Инженерная школа г. Комсомольска на Амуре — 30, Краевой центр образования — 28. Хорошие результаты также показали школа № 4 г. Комсомольска на Амуре (20 медалистов), Лицей инновационных технологий и гимназия № 8 г. Хабаровска (по 19). Примечательно, что высокие достижения есть и в небольших сельских школах. Так, в школе посёлка Тыр Ульчского района, где всего две выпускницы, обе получили серебряные медали второй степени.