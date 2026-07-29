В Хабаровске водитель под наркотиками насмерть сбил 88-летнюю женщину

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего водителя, который в состоянии наркотического опьянения сбил двух пешеходов, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В результате одна из пострадавших погибла.
Авария произошла в июне в Индустриальном районе краевого центра. Молодой человек, работавший водителем-экспедитором инжиниринговой компании, управлял грузовым фургоном и при движении задним ходом наехал на двух женщин.
Одной из пострадавших была 88-летняя хабаровчанка. Она получила тяжёлые травмы и скончалась до приезда скорой помощи. Вторая женщина находится на лечении в больнице.
После ДТП водитель оказал пострадавшим первую помощь и вызвал экстренные службы.
Следователи завершили расследование уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. С утверждённым обвинительным заключением материалы направлены в суд.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы. До суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.