В Свердловской области создали мультфильмы о дружбе народов

Ребята освоили 78 национальных игр, перестали бояться сложных задач и получили опыт работы с камерой и монтажом. В итоге было создано пять мультфильмов общим хронометражем почти час. Фильмы посмотрели более 500 зрителей в школах и детских садах и около 16 тыс. в интернете. Проект стал победителем всероссийского конкурса в Москве и получил дипломы международных фестивалей.