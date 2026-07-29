В Свердловской области создали мультфильмы о дружбе народов

Пять мультфильмов о дружбе народов создала медиастудия «Черный кот» из Березовского округа Свердловской области в ходе проекта «Дружные соседи». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Проект был запущен с целью познакомить детей с национальными традициями, культурой, блюдами, костюмами и играми народов, проживающих в Березовском городском округе. В нем приняли участие около 100 юных аниматоров. Дети работали в музеях, изучали информацию в интернете, общались с родными и близкими. Ребята узнали, что русская юбка называется панева, а татарская жилетка — камзул. Некоторые участники готовили национальные блюда дома и угощали съемочную группу.
Ребята освоили 78 национальных игр, перестали бояться сложных задач и получили опыт работы с камерой и монтажом. В итоге было создано пять мультфильмов общим хронометражем почти час. Фильмы посмотрели более 500 зрителей в школах и детских садах и около 16 тыс. в интернете. Проект стал победителем всероссийского конкурса в Москве и получил дипломы международных фестивалей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.