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Старинный дом купца Грязнова в Енисейске ищет инвестора для восстановления

В Енисейске ищут инвестора, который возьмется за реставрацию дома купца Грязнова — одного из старейших зданий города.

В Енисейске ищут инвестора, который возьмется за реставрацию дома купца Грязнова — одного из старейших зданий города, построенного до 1778 года.

Здание на улице Ленина, 83 не раз меняло хозяев и назначение. В середине XIX века там заседали золотопромышленники, с 1870-го дом перешел к купцу Грязнову. Позже на первом этаже открыли приходское училище, а ближе к концу столетия заработала типография.

Сейчас дом находится в плачевном состоянии. После реставрации его хотят приспособить под нужды города. В нем может появиться гостиница, ресторан, культурно-деловой центр или общественное пространство, пишет gornovosti.ru.

Для инвесторов по программе сохранения зданий с потенциалом для дальнейшего использования предусмотрены льготные кредиты.

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