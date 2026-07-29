Старинный дом купца Грязнова в Енисейске ищет инвестора для восстановления

В Енисейске ищут инвестора, который возьмется за реставрацию дома купца Грязнова — одного из старейших зданий города, построенного до 1778 года.
Здание на улице Ленина, 83 не раз меняло хозяев и назначение. В середине XIX века там заседали золотопромышленники, с 1870-го дом перешел к купцу Грязнову. Позже на первом этаже открыли приходское училище, а ближе к концу столетия заработала типография.
Сейчас дом находится в плачевном состоянии. После реставрации его хотят приспособить под нужды города. В нем может появиться гостиница, ресторан, культурно-деловой центр или общественное пространство, пишет gornovosti.ru.
Для инвесторов по программе сохранения зданий с потенциалом для дальнейшего использования предусмотрены льготные кредиты.
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