Старинный дом купца Грязнова в Енисейске ищет инвестора для восстановления

Здание на улице Ленина, 83 не раз меняло хозяев и назначение. В середине XIX века там заседали золотопромышленники, с 1870-го дом перешел к купцу Грязнову. Позже на первом этаже открыли приходское училище, а ближе к концу столетия заработала типография.