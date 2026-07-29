Россельхознадзор разъяснил, можно ли вывозить животных за границу после прививки отечественными вакцинами

Владельцы домашних питомцев все чаще спрашивают, можно ли вывозить кошку или собаку за рубеж после прививки российской вакциной? Ответ дало Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. Важно не то, какая вакцина — наша или импортная, а есть ли иммунитет. Мировые правила едины — препарат должен быть зарегистрирован в стране отправления. В России такими считаются вакцины из госреестра и ЕАЭС. Отказов по причине прививки российской вакциной не было. Актуальная информация о типах вакцин для въезда в ЕС есть на сайте ведомства.