29 июля отмечается Международный день тигра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня во всем мире отмечают Международный день тигра — праздник, призванный напомнить о необходимости сохранения одного из самых редких и красивых хищников планеты. В красноярском парке флоры и фауны этот день встречают пять тигров, каждый из которых давно стал любимцем посетителей.
Главной звездой парка остается белый бенгальский тигр Хан. Именно его фотографии чаще всего становятся вирусными в социальных сетях благодаря знаменитой «улыбке». Однако сотрудники парка объясняют: на самом деле тигр вовсе не позирует. Так проявляется реакция Флемена — животное приоткрывает пасть, чтобы лучше уловить запах с помощью специального органа Якобсона.
Вместе с Ханом живет белая тигрица Джен. Эта пара считается настоящей редкостью: белые бенгальские тигры встречаются крайне редко, а в природе практически не выживают из-за особенностей окраса. По данным специалистов, сегодня в мире насчитывается около 130 таких животных.
Еще три обитателя парка — амурские тигры Бартек, Яшма и Рокси.
Бартек живет в Красноярске с 2013 года и давно стал одним из самых узнаваемых животных «Роева ручья». Многие помнят, как несколько лет назад он «предсказал» исход выборов президента США, выбрав арбуз с изображением Дональда Трампа.
Тигрицу Яшму привезли в Красноярск из Ярославского зоопарка в 2022 году. Она составила пару Бартеку в рамках программы сохранения амурских тигров. Специалисты надеются, что в будущем у пары появится потомство.
Самая молодая тигрица — Рокси — приехала в парк из Зеленогорска. Она особенно любит снег и охотно играет в нем зимой. Сотрудники отмечают, что амурские тигры — единственный подвид, приспособившийся к жизни в суровом климате.
«Роев ручей» — часть этой большой работы. Каждый тигр, живущий в парке, — не просто экспонат. Это участник программы по сохранению вида. Яшма и Бартек, Рокси, Хан и Джен — все они вносят свой вклад в будущее своих сородичей, — напоминают в красноярском зоопарке.
Отметим, Международный день тигра был учрежден в 2010 году. Тогда численность этих животных в дикой природе оказалась на критически низком уровне, и мировое сообщество объединило усилия для их защиты.