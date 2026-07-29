29 июля отмечается Международный день тигра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня во всем мире отмечают Международный день тигра — праздник, призванный напомнить о необходимости сохранения одного из самых редких и красивых хищников планеты. В красноярском парке флоры и фауны этот день встречают пять тигров, каждый из которых давно стал любимцем посетителей.