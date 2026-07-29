Эксперт рассказал, отразится ли дело Дурова на пользователях Telegram

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обвинение в содействии терроризму основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрет на пользование мессенджером в России, за общение в нем или чтение обычных каналов ответственности не будет, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.
Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.
Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.
«Новость об обвинении Павла Дурова сама по себе не означает, что Telegram в России стал запрещенным для обычных пользователей… За сам факт использования Telegram, личную переписку или чтение обычных каналов ответственность не возникает», — сказал Зыков.
При этом вопрос законности использования и вопрос доступности — не одно и то же, отмечает эксперт. Он напомнил, что работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором.