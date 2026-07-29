Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказал, отразится ли дело Дурова на пользователях Telegram

Зыков: дело против Дурова не означает запрет на Telegram.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Обвинение в содействии терроризму основателю Telegram Павлу Дурову не означает запрет на пользование мессенджером в России, за общение в нем или чтение обычных каналов ответственности не будет, заявил РИА Новости IT-эксперт Владимир Зыков.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что Дуров, которому в рамках уголовного дела предъявлено обвинение по статье о содействии террористической деятельности, объявляется в международный розыск.

Там добавили, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки диверсионно-террористических актов в России, массовых убийств, а также кибермошенничества.

«Новость об обвинении Павла Дурова сама по себе не означает, что Telegram в России стал запрещенным для обычных пользователей… За сам факт использования Telegram, личную переписку или чтение обычных каналов ответственность не возникает», — сказал Зыков.

При этом вопрос законности использования и вопрос доступности — не одно и то же, отмечает эксперт. Он напомнил, что работа Telegram в России уже ограничивается Роскомнадзором.

Узнать больше по теме
Роскомнадзор: как работает служба по контролю связи, СМИ и интернета в России
Роскомнадзор — один из самых известных федеральных органов России. Именно это ведомство занимается блокировкой запрещенных сайтов, надзором за операторами связи и соблюдением законодательства в цифровой сфере. В этом материале подробно разберем, как устроена служба, какие функции выполняет и чем занимается в настоящее время.
Читать дальше