Эксперт Родионов пояснил, почему не стоит доливать бензин после щелчка пистолета

Технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов объяснил в интервью «Российской газете», почему не стоит доливать бензин после того, как щёлкнул пистолет на заправке.
Механизм автоматической отсечки пистолета срабатывает, когда уровень топлива достигает расчётной отметки. Дальнейшее доливание создает риски для топливной системы и безопасности. Лишнее топливо может попасть в места, где должны быть только пары бензина, что нарушает работу системы улавливания паров топлива (EVAP).
Система EVAP предотвращает выброс паров в атмосферу. При переполнении бака давление возрастает, и бензин вытесняется в адсорбер, снижая его эффективность. Это может вызвать стойкий запах бензина, плавающие холостые обороты, затрудненный запуск двигателя и ошибку «Check Engine». Ремонт системы может стоить десятки тысяч рублей.
Избыточное топливо также может просочиться через горловины бака, уплотнения или дренажные трубки, повреждая элементы подвески, проводку и краску кузова. В жаркую погоду это усиливается, создавая риск возгорания.
Таким образом, доливание бензина после щелчка пистолета — плохая идея. Чтобы избежать проблем, прекращайте заправку сразу после отключения пистолета.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, можно ли улучшить плохой бензин с помощью присадок.