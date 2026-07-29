Эксперт Родионов пояснил, почему не стоит доливать бензин после щелчка пистолета

Система EVAP предотвращает выброс паров в атмосферу. При переполнении бака давление возрастает, и бензин вытесняется в адсорбер, снижая его эффективность. Это может вызвать стойкий запах бензина, плавающие холостые обороты, затрудненный запуск двигателя и ошибку «Check Engine». Ремонт системы может стоить десятки тысяч рублей.