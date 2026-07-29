ФСБ: основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск

В ФСБ рассказали, что ~начиная с июля 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге и других городах были задержаны 46 граждан РФ в возрасте от 12 до 22 лет, которые были завербованы через этот бот. Только в Петербурге, по данным Следственного комитета РФ, было возбуждено 15 уголовных дел по фактам совершения терактов участниками чат-бота~. Тем исполнителям, кто уже достиг возраста уголовной ответственности, предъявили обвинения, им грозят длительные сроки лишения свободы.