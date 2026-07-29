Самолеты из Самары в Стамбул продолжат летать осенью

С наступлением осени международные перелеты из Самары в Стамбул не прекратятся. Сейчас в сезонном расписании аэропорта Курумоч рейсы до этого турецкого города запланированы только в курортный сезон, до 18 октября.
«Полетная программа на этом направлении будет продолжена с 25 октября, что позволит жителям Поволжья планировать путешествия в Турцию в течение всего зимнего сезона», — прокомментировала пресс-служба авиакомпании Red Wings, которая и выполняет перелеты на этом маршруте.
Самолеты из Самары в Стамбул будут летать один раз в неделю по воскресеньям в 15.55. В этот же день в 20.30 по местному времени самолет в Самару отправится из нового аэропорта Стамбула. Перелет в одну сторону займет примерно четыре часа и 35 минут.