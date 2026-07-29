Самолеты из Самары в Стамбул продолжат летать осенью

Самолеты из Самары в Стамбул будут летать один раз в неделю по воскресеньям в 15.55. В этот же день в 20.30 по местному времени самолет в Самару отправится из нового аэропорта Стамбула. Перелет в одну сторону займет примерно четыре часа и 35 минут.