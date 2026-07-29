Сомнолог назвал побочный эффект употребления алкоголя перед сном

При этом, по замечаниям врача, на выраженность храпа влияет не столько вид напитка, сколько количество содержащегося в нем этанола. Крепкий алкоголь содержит больше этанола в меньшем объеме, поэтому при быстром употреблении может сильнее влиять на нервную систему и расслабление мышц дыхательных путей.