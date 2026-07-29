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В Приуральском районе Ямала состоялся фестиваль «Морошка-фест»

Участники собрали около 50 литров ягоды.

Источник: Национальные проекты России

Фестиваль «Морошка-фест», посвященный сбору ягоды, состоялся 19 июля в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города Лабытнанги.

Всего в сборе морошки участвовали 26 человек. В целом они собрали около 50 литров ягоды. Также участники побывали в гостях в родовом чуме семьи Клавдии Ледковой на этностойбище «Наследие Севера», расположенном на берегу реки Ханмей у подножья Полярного Урала.

Гости прошли традиционный обряд очищения через окуривание, попробовали угощение в чуме и полюбовались показом национальной одежды. Кроме того, они смогли примерить самые красивые экземпляры и сделать яркие фотографии на память.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.