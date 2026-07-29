В Красноярском крае подросток наперегонки с подругой переплывал озеро и утонул

О гибели в Норильске 16-летнего молодого человека сообщили в пресс-службе краевого главка. По предварительным данным правоохранителей, на озере Тундра отдыхала компания подростков. Юноша вместе с подругой решили наперегонки переплыть часть озера. Во время заплыва молодой человек утонул. На месте происшествия работает следственно‑оперативная группа, а также сотрудники МЧС и спасатели. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше