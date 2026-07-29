Мостики у мельницы и парк вместо стоянок: в трёх городах Калининградской области начали масштабное благоустройство

В центре Черняховска обновят городскую площадь и соседний сквер — работы охватят два гектара. Пешеходно-велосипедный маршрут свяжет парк Победы с прибрежной зоной озёр, а на месте стихийных стоянок появятся «Зелёный квартал», ещё два благоустроенных пространства и несколько небольших мест для отдыха. Рабочие уже монтируют освещение и видеонаблюдение, готовят основание под дорожки. Для замены сетей водоснабжения областной «Водоканал» снял брусчатку, после ремонта её уложат обратно.