Мостики у мельницы и парк вместо стоянок: в трёх городах Калининградской области начали масштабное благоустройство

В Черняховске, Славске и Светлогорске начали обустраивать новые общественные пространства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В центре Черняховска обновят городскую площадь и соседний сквер — работы охватят два гектара. Пешеходно-велосипедный маршрут свяжет парк Победы с прибрежной зоной озёр, а на месте стихийных стоянок появятся «Зелёный квартал», ещё два благоустроенных пространства и несколько небольших мест для отдыха. Рабочие уже монтируют освещение и видеонаблюдение, готовят основание под дорожки. Для замены сетей водоснабжения областной «Водоканал» снял брусчатку, после ремонта её уложат обратно.
В Славске благоустраивают парк имени Юрия Гагарина площадью более пяти гектаров. Там появятся сцена, зоны для спорта и детских игр, аттракционы, место для ярмарок, а также лесопарковая и экологическая территории. Сейчас рабочие снимают грунт, выравнивают рельеф, устанавливают бордюры и готовят основание под тротуарную плитку.
В Светлогорске вдоль реки создадут «Отиум-парк» площадью около четырёх гектаров. Деревянные настилы и мостики соединят Калининградский проспект с улицей Береговой. Маршрут пройдёт через «Мельничный остров» с остатками средневековой мельницы и «Раушен-Орт» — место, где находился первый железнодорожный вокзал курорта.
Работы ведутся на двух участках. От Калининградского проспекта до моста на улице Балтийской строители снимают грунт и готовят основание под клинкерные дорожки и детскую площадку. Дальше, до улицы Штрауса, разбирают старые тротуары, которые заменят новым покрытием.
Общественные пространства обновляют и в других городах области. В Правдинске благоустраивают сквер на улице Комсомольской, в Краснознаменске — участки на Советской, 23, и Парковой, а в Нестерове — территории возле дома культуры, в сквере «Молодёжный» и на Черняховского.
Во время ремонта дороги на улице Галицкого строительная техника повредила фундамент ландшафтного парка и корни растущих рядом деревьев. Подрядчика оштрафовали.