На Дону нашли двух завербованных спецслужбами Украины через сервис знакомств

По версии следствия, спецслужбы Украины с помощью сервиса «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram вовлекали граждан России, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность. Представители иностранных спецслужб знакомились с молодыми людьми под видом девушек, отправляли им фишинговые ссылки, просили об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ или других объектов. После с юношами связывались представители спецслужб Украины, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти и с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняли их к совершению терактов.