Нырнуть в кеску: калининградка рассказала, почему уже год почти не покупает продукты и одежду (фото)

Этой стройной улыбчивой девушке удалось прожить весь последний год, периодически лакомясь говядиной и экзотическими фруктами и не тратя на это ни копейки. О своём неоднозначном опыте калининградская фриганка рассказала «Клопс» в понедельник, 27 июля.
Куда бы Наташа не собиралась — за спиной у неё прочный чёрный рюкзак. В его объёмистых недрах при необходимости поместится даже арбуз, а в кармашках всегда найдутся хозяйственные перчатки, пакетики и антисептические салфетки. В любой день она не упускает случая проверить знакомые «точки».
В Калининграде её знают немногие, но те, кому довелось столкнуться, как правило, внимание обращают. Одна из соседок, например, увидев, как девушка по пояс ныряет в зелёную кеску, протянула ей купюру и долго убеждала, что принять помощь — не стыдно. А как-то Наташа стала героиней видео в блоге психолога. Ролик набрал рекордные просмотры, фриганку потом даже искали московские журналисты.
Фриган — это человек, сознательно сокращающий покупки до минимума, стараясь использовать ресурсы, которые общество уже считает мусором. Это своего рода экологический и социальный протест против перепотребления. Фриганы обмениваются вещами, ищут еду в контейнерах и часто вообще отказываются от денег, пытаясь жить за счёт излишков системы. Как осознанное движение фриганство зародилось в США в конце 1980-х годов, став одним из аспектов антиглобализма.
Но сама Наташа не медийный персонаж и не активистка с плакатом. Она просто считает правильным жить так, чтобы никакой чужой труд, вложенный в приготовление еды, выращивание овощей или шитьё джинсов и платьев, не пропадал зря. А ещё это позволяет ей экономить — и поддерживать такой уровень жизни, который иначе был бы недоступен.
Всё началось с учебника английского.
На нашу встречу Наташа приходит в белой футболке с лихими безумными енотами и надписью I eat trash («Я ем мусор»). Но при всей самоиронии фриганство для неё — нечто важное. И привели к нему не голодное детство и не желание эпатировать.
Впервые слово freegan девочка встретила в 13 лет — в учебнике английского. Помимо грамматических правил, его авторы пытались рассказать детям о защите природы, избыточном потреблении. На картинках люди жили на деревьях, протестуя против вырубки, и ели шоколадные батончики, найденные в отходах супермаркета.
И это была ровно та еда, которую каждый ребёнок просто вожделеет!" — смеётся Наташа.
Сама она тогда была во власти классической детской мечты: как вырастет и будет располагать целыми тысячами рублей для покупки конфет. Учебник распахнул новые горизонты.
«Я представляла, что смогу сделать точно так же, как эти фриганы! А деньги, которые я заработаю, не стану тратить, и буду богаче всех», — вспоминает она.
Девчонка выросла, но мысль, что такое в принципе возможно, в голове осталась. А на картинки наложились и другие обстоятельства. Например, нередко дома копились в холодильнике продукты, которые семья просто не успевала съесть. Порой покупали много лишнего впрок, а то попадались «выгодные акции».
"Кажется, маме было так спокойнее, ведь еда — это стабильность, — вспоминает Наташа. — Честно говоря, я это всё тайком выбрасывала.
Но поняла, что реальные сроки годности не то, чем кажутся!".
Позже, уже став студенткой в Москве, она на практике попробовала «разумное потребление». Соседи по общежитию запросто передавали друг другу бытовую технику или остатки продуктов. Зачем покупать новое, если старое уже есть и работает? Время от времени она специально отправлялась гулять по общежитию в поисках добычи.
Там же она впервые познакомилась с настоящей живой фриганкой, знаний об этой культуре прибавилось. Так что сегодня Наташе трудновато вспомнить свой первый поход к мусорному баку. Но сам он для неё никогда не был маркером бедности.
«Нужно быть достаточно спокойным, чтобы видеть в этом не признак того, что ты опустился, а просто возможность взять хорошую вещь», — говорит она.
Вся моя зелёность.
Наташа не без гордости вспоминает, какой активисткой была в своём университете. Но заботиться о мире её тогда не тянуло — Москву не любила. А вот родной Калининград сразу по возвращению захотелось беречь. «Вся моя зелёность проявилась только здесь!» — говорит она.
Первый эпизод случился около трёх лет назад. Проходя мимо погрузочной площадки супермаркета, девушка обратила внимание на упаковки списанных йогуртов, сметаны, творога. Искренне полагая, что это никому не нужно, Наташа стала брать себе коробочку-другую. Но однажды её остановила администратор.
"Она мне говорит, — рассказывает Наталья, — девушка, у нас вообще-то зелёная политика. Продукты, которые здесь стоят, покупают фермеры для животных!
В общем, оказалось, что я это беру незаконно".
Смущённая своей ошибкой, она перестала ходить за бесплатными йогуртами. Но потом, сняв квартиру в другом районе, снова увидела на заднем дворе магазина приготовленные на утилизацию продукты. Тут она сперва выяснила, что с ними происходит дальше. У этой сети всё списанное шло в мусорный бак.
А раз так, Наташа посчитала просрочку своей законной добычей. Обычно это фрукты и овощи, колбасы, охлажденное мясо или птица, у которых истёк срок реализации.
Иногда она встречает у контейнеров сотрудников супермаркета — и те ей не препятствуют. «Они же нас уже знают, — рассказывает девушка, — знают, что мы не бомжи, ничего не разроем, не раскидаем, за собой оставим полную чистоту. Относятся лояльно».
Каждому перчику не поможешь.
Первые месяцы осознанного фриганства она вспоминает почти как болезнь. Как волонтёры-зоозащитники мучаются от невозможности забрать домой десятую кошку, так Наташу сводили с ума груды практически нетронутой еды.
"Я видела горы болгарского перца и в уме считала, сколько денег сейчас лежит в этом баке, — говорит Наташа. — И я спасала и спасала продукты, готовила двадцать четыре часа в сутки.
Только и думала, как заморозить, законсервировать, кому раздать… Очень устала".
Закончилось осознанием — каждому перчику не поможешь, а спасая мир, важно не навредить себе. Теперь она умеет брать ровно столько, сколько нужно.
Самая лучшая мусорка.
Самые лучшие помойки, по мнению Наташи — в обычных спальных районах. Именно там, где шныряют крысы и суетятся голуби, там редко бывает чисто и часто стоит вонь. Но зато внутри баков не найдёт чем поживиться даже самый убеждённый фриган. Там в мешках действительно только отбросы и объедки.
А вот кески у элитных ЖК — другое дело. Снятое там видео, которым делится Наташа в своём телеграм-канале, кажется на первый взгляд постановочным.
Из белого бумажного пакета торчит вакуумная упаковка с кедровыми орехами. Чуть позже фриганка как заправский фокусник извлекает оттуда нераспечатанные сухие колбасы и печенье, початую коробку крафтового мармелада, пачку риса. Правда, орешки на поверку всё-таки оказываются прогоркшими.
"Нет, никакой постановки, — раскрывает Наташа секреты. — Просто здесь живут довольно обеспеченные люди. А ещё многие арендуют.
Когда клининг делает уборку, он просто выбрасывает всё, что осталось от предыдущих жильцов".
У неё уже выработалась «внутренняя нейросеть» — особое чутьё, которое помогает с первого взгляда понять, есть ли в кеске что-то интересное для неё. Например, в тех самых пакетах после клининга всегда лежат две новые губки. Уборщицы используют одну для кухни, другую для сантехники — для фригана они сигнал. А ещё в таких баках всегда очень много винных бутылок. «Красивая жизнь, она, видимо, не безоблачная…» — вздыхает Наташа.
Меню для фриганки.
Найденное Наташа тщательно сортирует. Проверяет на запах и вкус, убеждается, что упаковка не повреждена, подпорченный бочок можно срезать и гниль не пошла в глубину. Немало в «улове» такого, что действительно никуда не годится.
Обычно это ясно сразу: дурной запах и плесень шансов не оставляют. Но ботулотоксин так о себе не предупреждает, поэтому вздутые упаковки и вообще всё, что вызывает малейшие сомнения, возвращается в мусор.
А то, что попробовала и сочла годным и безопасным, она оставляет себе. Моет, срезает корку, если это уместно — старается прокипятить. В одном из своих видео девушка показывает, как готовит бульон из обрезков лосося и сэндвичи из рваной говядины — то и другое отходы ресторанной кухни.
«Как-то раз я нашла замороженные вакуумированные куриные косточки с подписанной датой, — говорит она. — Видимо, они пытаются сделать безотходное производство, но просто не нужно столько бульона».
Покупает она только скоропортящиеся продукты: молоко, яйца, хлеб. Зато за прошедший год не потратила ни копейки на мясо. Наташа не вегетарианка, хотя понимает их убеждения. Именно фриганство помогло ей решить этот внутренний конфликт: «Абсурд: животное убили, а потом просто выбросили. А так я будто бы восстанавливаю справедливость».
«Девушка, вы что-то потеряли?».
Увидев Наташу в аптеке или в трамвае, вы вряд ли догадаетесь о её хобби. Она опрятна, хорошо одета. Носит с собой перчатки (нередко найденные тут же и отстиранные). Для целенаправленных вылазок переодевается в старые куртки и штаны, а дома первым делом идёт в душ.
Её «приличная» внешность иногда сбивает прохожих с толку. Кто-то решает, что она упустила в мусор кольцо или серёжку. Кто-то — стесняется подойти к баку с мешком, пока она там. Кто-то — предлагает помощь.
"Однажды я по пояс нырнула в контейнер, а когда вынырнула, передо мной стояла соседка и протягивала пять тысяч рублей, — смеётся Наташа. — Я сначала так растерялась! А потом обрадовалась. Денег я не взяла. Но…
Как хорошо, что есть люди, готовые помочь без лишних вопросов".
От близких Наталья свои принципы не скрывает. Ни подписчики канала, ни друзья её не осуждают, бывает, просят даже поделиться опытом, научить.
В семье тоже отнеслись с пониманием. Мама даже подарила ей винтажное зеркало, которое «сама нашла на помойке». А ещё снабдила дочь огромной партией зернового кофе, купленного так же «впрок по акции».
Экономия должна быть…
Философия философией, но на вопрос «Зачем?» Наталья отвечает честно: в первую очередь — это всё-таки экономия.
«Наше благосостояние измеряется тем, какую долю расходов составляют продукты питания, — добавляет она. — И в России, мне кажется, любой знает, что это — очень большая доля».
Отказ от большей части трат на еду позволяет ей свободнее распоряжаться заработком, снимать жильё, покупать хорошую бытовую технику.
Но всё-таки этим причины не исчерпываются. «В момент любого кризиса я знаю, что продукты всё равно будут выбрасывать, — признаётся Наташа. — У всех тревога, а у меня всё в порядке. Бензина нет? Да, доставка подорожает. Но та же помидорка окажется кому-то не по карману, не продастся… и попадёт ко мне».
Это небезопасно!
Практику фриганства «Клопс» прокомментировала Анна Широкова, заместитель главного врача по медицинской части Инфекционной больницы Калининграда.
Поиск еды или вещей на свалках — это крайне опасная практика, которая несет прямую угрозу жизни, предостерегает врач. Даже если кажется, что найденный продукт выглядит нормально, последствия могут проявиться уже через полчаса после еды: пищевые токсикоинфекции развиваются стремительно и протекают очень тяжело.
Опасность подстерегает на каждом шагу:
Антисанитария. Выброшенные вещи контактируют с отходами, экскрементами животных и насекомыми. Это прямой путь к заражению гельминтами (паразитами) и серьёзными кишечными инфекциями.
Скрытые угрозы. Одежда со свалки может стать источником педикулеза (вшей), а любые предметы — носителями опасных химикатов. Токсичные вещества, впитываясь через кожу или попадая в организм, способны нанести непоправимый вред печени, нервной системе и составу крови.
Риск травм. Порезы и ссадины, полученные при поиске вещей среди мусора, — это не просто раны. Через них в кровь легко проникают вирусы гепатитов B и C, а также ВИЧ.
«Стоит ли сомнительная экономия того, чтобы ставить на кон собственное здоровье? — говорит Анна Андреевна. — Риски здесь несоизмеримо выше любой потенциальной выгоды. Пожалуйста, берегите себя и избегайте подобных способов добычи пропитания или одежды — цена такой “экономии” может оказаться слишком высокой».
Калининградка Елена приютила 15 спасённых ею с улицы кошек. Многих из них она полюбила почти как детей.