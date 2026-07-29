Нырнуть в кеску: калининградка рассказала, почему уже год почти не покупает продукты и одежду (фото)

У неё уже выработалась «внутренняя нейросеть» — особое чутьё, которое помогает с первого взгляда понять, есть ли в кеске что-то интересное для неё. Например, в тех самых пакетах после клининга всегда лежат две новые губки. Уборщицы используют одну для кухни, другую для сантехники — для фригана они сигнал. А ещё в таких баках всегда очень много винных бутылок. «Красивая жизнь, она, видимо, не безоблачная…» — вздыхает Наташа.