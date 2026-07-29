Электромеханик из Котельниково украл со склада деталей на 8 млн рублей

Часть похищенного уже изъята, ему грозит до 10 лет колонии.
В Калининградской области полиция раскрыла крупную кражу с мясоперерабатывающего предприятия в посёлке Котельниково под Зеленоградском. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД совместно с оперативниками ОМВД «Зеленоградский» задержали 23-летнего мужчину, который в течение недели систематически похищал со склада дорогостоящее оборудование и комплектующие. Общая сумма ущерба превысила 8 миллионов рублей.
Как установили полицейские, подозреваемый работал на предприятии электромехаником и имел свободный доступ к различным производственным участкам, включая складские помещения. Именно это и позволило ему оставаться незамеченным достаточно долгое время. Злоумышленник выносил со склада перекрутчики для мяса, а также десятки различных составных частей и комплектующих для агрегатов, использующихся при производстве мясопродуктов. Однако факт хищения вскрылся во время плановой инвентаризации, после чего руководство предприятия обратилось в полицию.
Благодаря оперативным мероприятиям сотрудники уголовного розыска смогли не только установить личность злоумышленника, но и изъять часть похищенного имущества. В настоящее время следователем ОМВД в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая в особо крупном размере»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведётся расследование, полиция проверяет, не причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям на предприятии.