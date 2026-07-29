Электромеханик из Котельниково украл со склада деталей на 8 млн рублей

Как установили полицейские, подозреваемый работал на предприятии электромехаником и имел свободный доступ к различным производственным участкам, включая складские помещения. Именно это и позволило ему оставаться незамеченным достаточно долгое время. Злоумышленник выносил со склада перекрутчики для мяса, а также десятки различных составных частей и комплектующих для агрегатов, использующихся при производстве мясопродуктов. Однако факт хищения вскрылся во время плановой инвентаризации, после чего руководство предприятия обратилось в полицию.