Доверие к сотруднику обернулось для мясокомбината кражей на 8 миллионов

Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый работал на комбинате и имел законный доступ к складским помещениям, что позволило ему действовать практически в открытую. В течение недели злоумышленник выносил со склада перекрутчики для мяса, а также десятки различных комплектующих, необходимых для работы производственных линий. Своими действиями он нанёс серьёзный урон технологическому процессу предприятия, однако долгое время оставался незамеченным.