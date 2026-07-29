Доверие к сотруднику обернулось для мясокомбината кражей на 8 миллионов

Электромеханик с доступом к складу в течение недели выносил оборудование. Полиция изъяла часть деталей, мужчине грозит до 10 лет колонии.
В Калининградской области сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего электромеханика мясоперерабатывающего комбината в посёлке Котельниково. Мужчину подозревают в краже оборудования и комплектующих, которая обернулась для предприятия ущербом более чем в 8 миллионов рублей. Инцидент вскрылся во время плановой проверки складских остатков, когда руководство обнаружило пропажу дорогостоящих агрегатов и деталей.
Как выяснилось в ходе расследования, подозреваемый работал на комбинате и имел законный доступ к складским помещениям, что позволило ему действовать практически в открытую. В течение недели злоумышленник выносил со склада перекрутчики для мяса, а также десятки различных комплектующих, необходимых для работы производственных линий. Своими действиями он нанёс серьёзный урон технологическому процессу предприятия, однако долгое время оставался незамеченным.
Полицейские установили личность вора и изъяли часть похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет лишения свободы. Ведётся расследование, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на предприятии.