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Ежедневные поезда до южных курортов России запустят из Нижнего Новгорода

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны.

Источник: Время

Фирменный поезд сообщением «Нижний Новгород — станция Сириус», будет курсировать ежедневно с 1 октября 2026 года, сообщает пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Из столицы Приволжья поезд отправляется в 19:14. Прибытие на станцию Сириус через день в 09:58. Обратно состав отправляется в 14:54 и прибывает в Нижний Новгород через сутки в 06:14.

В пути предусмотрены остановки во Владимире, Москве, Рязани, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Сочи, Адлере и так далее.

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны, оснащенные биотуалетами, кондиционерами и розетками. В штабном вагоне предусмотрено место для маломобильного пассажира и сопровождающего. В некоторых вагонах доступна услуга перевозки животных.

Напомним, что поезда Нижний Новгород — Казань перевезли свыше 200 тысяч человек за первую половину 2026 года.