Нижегородцы могут сэкономить при оплате поездки в транспорте картой «Мир»

«Напоминаю, что для совершения такой операции не требуется подключение к интернету — с помощью Mir Pay и аналогичных сервисов можно оплатить проезд, не находясь в сети», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.