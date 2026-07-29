Нижегородцы могут сэкономить при оплате поездки в транспорте картой «Мир»

Держатели карты «Мир» смогут сэкономить 10 рублей при поездке в общественном транспорте Нижегородской области. Скидка будет действовать в период с 1 августа по 30 ноября 2026 года, сообщили в пресс-службе платежной системы.
Предварительно следует добавить карту в один из мобильных платежных сервисов, например, приложение Mir Pay. Пассажиров предупредили, что устройство на платформе Android должно поддерживать функцию бесконтактной оплаты.
Чтобы оплатить проезд, нужно поднести телефон к терминалу на несколько секунд и дождаться подтверждения платежа. Скидка применится автоматически даже при сбоях в работе интернета.
В акции участвуют все карты «Мир», в том числе виртуальные. Скидка не пройдет при оплате пластиковыми картами.
«Напоминаю, что для совершения такой операции не требуется подключение к интернету — с помощью Mir Pay и аналогичных сервисов можно оплатить проезд, не находясь в сети», — отметил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
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