Организованный «Ротор» сыграет против нестабильного «Велеса»

В матче 4‑го тура, который состоится 3 августа на стадионе «Авангард» в Домодедово, сойдутся московский «Велес» и «Ротор». Обе команды набрали по 6 очков после трёх туров и идут в шаге друг от друга в таблице. Встреча начнётся в 19:30, и шансы на набор очков у соперников примерно равны.