В Тюмени объявили ЧС из-за рекордного наводнения

Жители Тюмени оказались в заложниках реки Туры. Рыба в ней начала умирать, а вода — ужасно пахнуть. Из этой реки город берет воду для квартир — но ее опасно пить даже после фильтрации, горожане жалуются на сыпь и отравления. Вдобавок Тура вышла из берегов и затапливает дома. Что вызвало цепочку этих событий — в материале «Газеты.Ru».
«В квартире постоянно пахнет канализацией».
В июле жители Тюмени заметили, что в городе происходит что-то неладное с водой из крана — она начала вонять. Настолько, что невозможно нормально принять душ или постирать вещи, стойкий неприятный запах остается и на теле, и на одежде, несмотря на все моющие средства, жалуются тюменцы.
«Предпосылки были с прошлой недели, когда вода начала плохо пахнуть. Со среды, 22 июля, она потекла коричневого цвета, появился резкий запах фекалий, аммиака. В квартире теперь постоянно пахнет канализацией из туалета, кранов, пришлось закрывать трубы, ванную, чтобы не тянуло в комнаты. При этом никакой официальной информации, что водопроводная вода может быть небезопасной, что в ней нельзя стирать, мы не видели. Но на себе ощутили — появилась сыпь по всему телу, все чешется», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Александра Ворона, обратившаяся в редакцию за помощью.
По словам девушки, проблемы с водой наблюдаются в Калининском административном округе Тюмени. То же рассказали «Газете.Ru» и жители других районов, где-то вода испортилась еще раньше. Некоторые жалуются, что отравились после того, как продолжили ей мыться, чистить зубы и пить воду из крана после фильтрации.
«Я работаю в центре, на улице Дзержинского, там вообще был ужас. Вода сначала была маслянистой, руки моешь, а они как в масле каком-то. На работе все еще говорили, что это от химии, которой воду обрабатывают. Домой приходил после работы, мылся, 16−17 июля вода пахла болотом, но думал, видимо, ничего, раз по крану идет. Всяко лучше, чем потным вонючим быть… И к вечеру 18 числа меня как топором срубило, жесткая слабость, трясет, тошнота, жар, головные боли… Приехал домой, на диван лег и встать даже не мог, часа два пролежал. Выпил лекарства, которые нашел дома. Потихоньку начало спадать, но боль в животе оставалась, стул был нарушен еще в течении пяти-шести. В больницу не ходил, потому что толку в этом не вижу», — рассказал «Газете.Ru» житель Тюмени Игорь (имя изменено).
Мужчина добавил, что схожие проблемы с водой продолжаются в квартирах его близких. Все они живут в разных частях города.
«Вода воняет [по-прежнему] у меня, у моей сестры, у девушки (мы живем в разных районах: “Червяк”, “Дударево”, я на “Кристалле”). У сестры на лбу сыпь какая-то вылезла, у девушки просто от вони уже голова болит», — подчеркнул Игорь.
На происходящее массово жалуются в соцсетях, тюменцы снимают на видео желтую или коричневую воду, текущую из кранов, показывают домашние фильтры, которые не справляются с очисткой, и шутят, что теперь лучше не мыться, потому что будешь вонять еще хуже. Врачи-инфекционисты тем временем просят ни в коем случае не употреблять городскую воду без кипячения.
«Вода отвратительного качества. Власти борются, применяя тонны химикатов для обеззараживания воды, которая поступает к нам в кран. Так что призываю всех горожан не употреблять в пищу и не пить воду из-под крана, даже если вы пропустили ее через фильтр, пожалуйста, кипятите», — обратилась к горожанам через соцсети местный врач Анна Грибанова.
Проблема приняла такой масштаб, что в магазинах начались перебои с бутилированной водой — ее используют для готовки и других бытовых нужд — хотя бы чтобы умыться. С полок быстро пропадают большие бутылки, за водой приходится ездить в другие районы, проверять по несколько магазинов за раз. Также вода закончилась в уличных водоматах.
«Я сегодня минералкой умывалась, потому что воды в магазинах нет», — рассказывают тюменские пользователи в соцсетях.
На этом фоне горожане начали делиться друг с другом информацией, где сейчас можно купить или бесплатно набрать чистой воды. Одновременно люди отмечают, что она быстро дорожает.
«Еще в прошлую среду-четверг мы могли купить воду в пятилитровых бутылках, а теперь за ней приходится охотиться. По утрам еще можно заказать через приложения гипермаркетов, им по ночам привозят новую. В магазинах у дома ничего нет, в соседних гипермаркетах тоже, осталась только сладкая, газированная вода или в маленьких бутылочках. Мужу пришлось вечером ехать в другой район за упаковкой», — рассказала «Газете.Ru» Александра Ворона.
«Воду не купить нигде, как с заправками, ей-богу. Уже люди раздают свою воду со скважин», — подтвердил тюменец Игорь.
«Меняю 30 литров чистейшей воды из скважины и фильтра на десять литров 92-го бензина», — предлагают находчивые тюменцы в комментариях.
Некоторые жители города пытаются переехать в другой район, поменять квартиру, чтобы избавиться от проблемы. Однако там, где вода чистая, может вонять просто в воздухе.
«Запах фекалий стоит по всему городу. Я живу в Центральном районе, вода из-под крана нормальная (чистая, запах нормальный), но воздух пахнет фекалиями, сложно дышать. Я уехала к родителям в Восточный район, там вроде меньше воздух пахнет, хотя все равно запах есть. Но там с водой кошмар, ужасно воняет из-под крана, просто кошмар. Невозможно ни умыться, ни руки помыть, ни посуду — все впитывается, просто ужас. Конечно, это мешает жить!» — высказалась «Газете.Ru» местная жительница Алена (имя изменено).
Вдобавок Тюмень постепенно затапливает — река Тура, на которой стоит город, вышла из берегов. Это главная местная водная артерия, она же — основной источник городского водоснабжения. ~Корни проблемы именно здесь: в июле сама река начала вонять, а рыба в ней — умирать~.
«Река не справилась с самоочищением».
«Тюмень, есть тут рыбаки? Вся набережная усеяна этой рыбой, что с ней, она умирает? Ее очень много», — удивленно комментирует девушка за кадром. На ее видео от 14 июля рыба плавает в мутной воде у городской набережной Тюмени и хватает ртом воздух.
В тех же числах в соцсетях появились и другие ролики, но уже с мертвой рыбой, прибитой к берегу, в том числе и к набережной. Больше всего резонанса вызвало видео, как в Туре, в черте города, также плавала туша умершей косули.
«Набережная в Заречном, мертвая косуля, точнее, ребятенок косули лежит», — уточняет на записи автор видео, указавший, что оно снято 24 июля. «Хлебнула воды, вот и результат», — предположили напуганные горожане.
Одновременно начались жалобы на то, что река в городе пахнет так же, как вода из крана. Жители говорят, что от Туры идет запах канализации, затхлого болота.
«Вонь болота и тухлятины Пахнет как из деревенского туалета Невозможно даже проходить рядом с рекой, как будто прошла возле свалки Живу у набережной, даже окна открывать страшно, воняет в квартире Воняет не рекой, а канализацией», — возмущаются тюменцы в соцсетях.
Опрошенные «Газетой.Ru» обратили внимание, что плохая вода течет в домах, которые используют Метелевский водозабор. Он берет воду как раз из Туры. Только в прошлом году местные СМИ рассказывали, что на водозаборе идет «масштабная реконструкция», после которой «должно улучшиться качество воды и снизится количество аварий на сетях». В то же время журналисты отмечали, что эта реконструкция тянется с 2018 года.
«Есть часть города, где воду берут из подземной скважины, и там она лучше», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» Александра Ворона.
«Я давно заметила проблему, недели три назад появился слабый запах тины, потом стало хуже. Пахло канализацией, сейчас серой. Сначала я жила в Южном микрорайоне, потом пару дней в ЖК “Домашний”, сейчас в “Восточном”. По всем адресам была и осталась мутная, желтая вода. В “Восточном” запах поменьше, но цвет воды тоже мутный. Все эти микрорайоны — Метелевский водозабор, поэтому проблема одна», — поделилась с «Газетой.Ru» тюменка Ольга.
На официальном сайте администрации Тюмени в конце июля вышло несколько новостей о работе метелевских очистных сооружений. Сначала, 22 июля, власти сообщили, что они переведены на усиленный режим работы из-за «критического ухудшения качества воды в реке».
«Такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось уровень кислорода приблизился к нулевой отметке», — сообщила технолог «Росводоканала Тюмени» Ольга Павлова.
Та же организация уточнила, что «вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна». Похожие сообщения выходили в последующие дни, 23 и 24 июля: компания заверяла, что вода с ее очистных сооружений «абсолютно безопасна», и уточняла, какие вещества применяются для обеззараживания.
«Вода в верховьях Туры претерпела критические изменения: из-за паводка резко выросла цветность, а содержание кислорода упало почти до нуля», — говорилось в сообщении от 24 июля.
Падение уровня кислорода и вызвало массовый мор рыбы — это подтвердило 23 июля Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства по итогам обследования реки. Ведомство объяснило, что в июне в Тюмени выпало рекордное количество осадков, 257% месячной нормы. Начался паводок, в реку смыло почву, вдобавок стояла аномальная жара, все это привело к ухудшению качества воды. Однако виновата не одна природа, по мнению специалистов, человек также приложил свою руку.
«Река, и без того испытывающая хроническую нагрузку от стоков предприятий и ливневок с верховья вниз по течению, не справилась с самоочищением», — уточнило ведомство.
Часть жителей при этом уверена, что паводок смыл в реку не просто «почвенный гумус», а токсичные вещества с сельскохозяйственных полей и отходы предприятий. Виновников называют разных, в частности, объекты в других регионах, где также прошли сильные ливни, а реки оттуда впадают в Туру.
Из-за загрязнения водопроводной воды Следственный комитет по Тюменской области завел дело ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Поводом стало одно из обращений в соцсетях о текущей проблеме.
«Рекордное летнее наводнение».
Паводок, «убивший» рыбу и испортивший воду в квартирах, уже начал угрожать Тюмени. Как и в случае с водопроводом, первыми тревогу забили обычные тюменцы, снимая приближающуюся к городу воду на видео. Частично затопило склады на Барабинской, в микрорайоне «Правобережный», частный сектор в микрорайоне «ДОК», заливает подземные паркинги, дворы, отдельные СНТ, тревожно поднялся уровень реки у набережной.
«Ладно бы вода была обычной, речной, но нет — она вперемежку с дохлой рыбой и мусором. Неприятно»,
«Есть затопленные районы, и говорят, что еще даже не пик паводка, впереди новые дожди. Обычно у нас река поднимается весной, но такого никогда не было, я тут живу уже 21 год», — беспокоится в разговоре с «Газетой.Ru» Александра Ворона.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 июля объявил в Тюмени и Тюменском округе режим ЧС из-за наводнения. Чиновник подчеркнул, что прежде регион не сталкивался с такой угрозой.
«Летний паводок стал результатом обильных дождей Это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали», — сообщил губернатор.
По информации на утро 28 июля, вода в Туре достигла уровня 877 сантиметров, это на 27 сантиметров выше критической отметки. Всего в Тюмени и Тюменском округе было подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога. Также появились проблемы с электричеством, в Тюмени без света оставались 39 домовладений.
«Люди торгуют едой, машины ездят по лужам, игнорируя риск гидроудара — пока не так глубоко», — передавали обстановку в одном из подтопленных районов журналисты.
Пока река и вода в домах продолжают вонять, жители жалуются, что в городе не видно водовозов, которые раздавали бы воду в нуждающихся районах. Также горожанам не хватает конкретных инструкций от властей, многие даже не видели официальных сообщений о том, что повлекло мор рыбы и прочие проблемы. Кроме того, людей беспокоит, что им отказывают в перерасчете за коммунальные услуги, вынуждая платить за некачественную воду как за нормальную.
«Очень хочется повлиять на ситуацию, чтобы она начала как-то улучшаться. Хотелось бы знать причины, почему вода так загрязнена, почему погибают животные, почему этот запах не исчезает. Какие меры принимаются? И принимаются ли вообще? Может, помощь нужна?» — удивляется Алена в разговоре с «Газетой.Ru».
«В Китае лекарство от рака придумали уже, а у нас воду со скважин раздают, жесть… Тут природа больше сделает, река течет и со временем-то уже это протечет и само очистится, нежели работники водоканалов что-то сделают», — возмущается Игорь.
Жители даже обратились к президенту России за помощью. В интернете появилась петиция «Требуем чистую воду для Тюмени» с просьбой построить для города новый подземный водозабор. Обращение адресовано Владимиру Путину, губернатору Моору, генпрокурору Александру Гуцану и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
«Уже долгое время из кранов в наших домах течет жидкость, которую невозможно назвать водой Мы устали от бесконечных “сезонных” отговорок про обмеление Туры, паводки и прорывы дамб Если мы промолчим сейчас, Тура продолжит гнить, а мы продолжим платить Водоканалу миллионы за яд из-под крана. Вода — это жизнь наших детей и наше здоровье»,