В Тюмени объявили ЧС из-за рекордного наводнения

«Я работаю в центре, на улице Дзержинского, там вообще был ужас. Вода сначала была маслянистой, руки моешь, а они как в масле каком-то. На работе все еще говорили, что это от химии, которой воду обрабатывают. Домой приходил после работы, мылся, 16−17 июля вода пахла болотом, но думал, видимо, ничего, раз по крану идет. Всяко лучше, чем потным вонючим быть… И к вечеру 18 числа меня как топором срубило, жесткая слабость, трясет, тошнота, жар, головные боли… Приехал домой, на диван лег и встать даже не мог, часа два пролежал. Выпил лекарства, которые нашел дома. Потихоньку начало спадать, но боль в животе оставалась, стул был нарушен еще в течении пяти-шести. В больницу не ходил, потому что толку в этом не вижу», — рассказал «Газете.Ru» житель Тюмени Игорь (имя изменено).