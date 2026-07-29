В Ханты-Мансийске завершился первый модуль мероприятия «Добрые города»

Первый модуль образовательного мероприятия «Добрые города» Академии развития гражданского общества «Добрино» проходил 21 по 24 июля в Ханты-Мансийске по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в департаменте молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.
Всего 80 представителей из 20 муниципалитетов страны — заместители глав, представители органов местного самоуправления, лидеры НКО, бизнеса и общественных объединений — работали над программами развития социальной активности своих территорий. Команды проанализировали потенциал своих муниципалитетов, определили ключевые вызовы и точки роста, начали формировать образ своих территорий к 2030 году и разработали первые решения, которые станут основой муниципальных программ развития.
Во время образовательного модуля участники изучали лучшие практики развития территорий, работали с экспертами, обменивались опытом между муниципалитетами и выстраивали сотрудничество внутри своих команд. Особое внимание было уделено совместной работе представителей органов власти, некоммерческого сектора, бизнеса и активных жителей.
«Наша общая цель — повысить эффективность местного самоуправления и укрепить связь представителей власти с жителями. Убежден, что программа “Добрые города” станет надежной площадкой для открытого диалога, обмена лучшими практиками и запуска новых инициатив», — отметил губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Руслан Кухарук.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.