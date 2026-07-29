На улице Аксакова в Калининграде закрыли незаконный детский лагерь. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
Сотрудники ведомства установили, что индивидуальный предприниматель организовал летний клуб, в котором оказывали услуги по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием.
«Вместе с тем предприниматель не обращался в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и приступил к деятельности без проведения обязательных экспертиз», — говорится в сообщении.
Прокурор Ленинградского района возбудил дело об административном правонарушении по статье 14.65 КоАП РФ. Материалы находятся на рассмотрении.
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