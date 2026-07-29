В Калининграде закрыли частный детский лагерь, работавший с нарушением закона

В Калининграде закрыли детский лагерь, который работал с нарушением закона. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что летний детский клуб на ул. Аксакова организовал местный индивидуальный предприниматель. Учреждение фактически осуществляло деятельность как лагерь с дневным пребыванием ребятни.
При этом бизнесмен не обращался в уполномоченный орган для включения в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, он приступил к деятельности без проведения экспертиз.
Было заведено дело об административном правонарушении, оно сейчас на рассмотрении.
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