В Нижегородской области стартует второй сезон «Активного долголетия»

Регистрация на участие во втором сезоне образовательной программы «Активное долголетие» началась в Нижегородской области. Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Эта программа — для людей, которые молоды душой и не готовы сидеть на месте. За их плечами — сотни историй успеха, тысячи идей и планов. И они готовы продолжать творить, развиваться и менять мир вокруг себя. У участников появится возможность реализовать собственный социальный проект, предложить новую программу, направленную на повышение качества жизни людей старшего поколения, познать счастье “серебряного” волонтерства или даже начать свой бизнес», — отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.
Участников ждут лекции, семинары, мастер-классы, командообразующие мероприятия и встречи с работодателями. В течение трех месяцев они будут знакомиться с возможностями развития на территории Нижегородской области, получать предпринимательские компетенции и навыки использования современных технологий, обучаться цифровой грамотности и заниматься волонтерской деятельностью.
Программа включает несколько тематических модулей: «Возможности региона», «Профессиональное долголетие», «Новые технологии», «Серебряное добровольчество», а также модуль, направленный на укрепление физического и психологического здоровья. По итогам обучения определятся 100 победителей, которых наградят дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.