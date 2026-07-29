В Нижегородской области стартует второй сезон «Активного долголетия»

«Эта программа — для людей, которые молоды душой и не готовы сидеть на месте. За их плечами — сотни историй успеха, тысячи идей и планов. И они готовы продолжать творить, развиваться и менять мир вокруг себя. У участников появится возможность реализовать собственный социальный проект, предложить новую программу, направленную на повышение качества жизни людей старшего поколения, познать счастье “серебряного” волонтерства или даже начать свой бизнес», — отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.