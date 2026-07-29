Новодевичью набережную в центре Москвы обновили

«В этом году приводим в порядок четыре набережные в районе Хамовники — Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы, благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу “Лужники” и Парку Горького. Поэтому основная задача — обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов», — отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в настоящее время полностью выполнены работы на Новодевичьей набережной.
«В рамках проекта заменили на проезжей части и тротуарах более 30 тыс. кв. м покрытия, после чего нанесли дорожную разметку. Ранее там меняли асфальт в 2015 году. Качественное освещение — необходимое условие комфортной городской среды, оборудовали почти 70 фонарей с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. В ходе работ установили удобные лавочки для отдыха, провели озеленение — площадь газона составила почти 7 тыс. “квадратов”, — рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что общая протяженность обновленных набережных в районе Хамовники составит более 5 км, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.