Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропорту Перми

Утром 29 июля в Прикамье объявили режим «Беспилотной опасности».

Транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропорту Перми, сообщили в надзорном ведомстве.

29 июля в аэропорту Большое Савино из-за ограничений на использование воздушного пространства задержаны несколько рейсов — в Санкт-Петербург и Москву (Шереметьево).

По информации транспортной прокуратуры, задержки коснулись рейсов:

№ 6584 в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»);

№ 6296 в Москву (Шереметьево, «Россия»);

№ 6400 в Москву (Шереметьево, «Россия»).

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются самолёты до Казани и Анталии. Также задерживаются рейсы из Сочи, Петрозаводска и Самары. При этом, самолёт из Сочи задерживается на 9 часов.

Напомним, утром 29 июля в Прикамье объявили режим «Беспилотной опасности». Был совершён налёт БПЛА на промышленное предприятие.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше