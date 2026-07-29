Транспортная прокуратура контролирует задержки рейсов в аэропорту Перми, сообщили в надзорном ведомстве.
29 июля в аэропорту Большое Савино из-за ограничений на использование воздушного пространства задержаны несколько рейсов — в Санкт-Петербург и Москву (Шереметьево).
По информации транспортной прокуратуры, задержки коснулись рейсов:
№ 6584 в Санкт-Петербург (авиакомпания «Россия»);
№ 6296 в Москву (Шереметьево, «Россия»);
№ 6400 в Москву (Шереметьево, «Россия»).
По данным онлайн-табло аэропорта, задерживаются самолёты до Казани и Анталии. Также задерживаются рейсы из Сочи, Петрозаводска и Самары. При этом, самолёт из Сочи задерживается на 9 часов.
Напомним, утром 29 июля в Прикамье объявили режим «Беспилотной опасности». Был совершён налёт БПЛА на промышленное предприятие.