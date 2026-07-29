Под вантовым мостом на Белинского появится безопасный пешеходный переход

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе улучшат безопасность движения в районе вантового моста на улице Белинского. Под сооружением, со стороны улицы Конституции СССР, обустраивают новый пешеходный переход и островок безопасности.
Как сообщил мэр Сергей Верещагин, одновременно там меняется схема движения транспорта. Специалисты скорректируют угол поворотного шлюза, чтобы автомобили сразу выезжали на свою полосу без лишних маневров.
Необходимость изменений неоднократно отмечали сами красноярцы. По их словам, в этом месте пешеходам приходилось перебегать дорогу, а сложная схема проезда создавала аварийные ситуации для водителей.
Завершить все работы планируется в августе.