Два сотрудника Нововоронежской АЭС удостоены наград Президента РФ

Стаж работы Елены Розиной на атомной станции — более 40 лет. Ее компетенции позволили грамотно выстроить работу предприятия с различными контрольно-надзорными органами. При участии ведущего инженера отдела лицензирования был оформлен целый пакет ключевых разрешительных документов, решены сложные вопросы лицензирования. Елена Розина принимала активное участие в подготовке к надзорному аудиту системы качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. Наработки сотрудника тиражировали на другие атомные станции, что, в свою очередь, привело к значительной экономии средств для атомной отрасли.