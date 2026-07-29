Два сотрудника Нововоронежской АЭС удостоены наград Президента РФ

За высокие профессиональные достижения и весомый личный вклад в обеспечение устойчивой работы ведущий инженер отдела лицензирования Нововоронежской АЭС Елена Розина получила Почетную грамоту Президента РФ.
Стаж работы Елены Розиной на атомной станции — более 40 лет. Ее компетенции позволили грамотно выстроить работу предприятия с различными контрольно-надзорными органами. При участии ведущего инженера отдела лицензирования был оформлен целый пакет ключевых разрешительных документов, решены сложные вопросы лицензирования. Елена Розина принимала активное участие в подготовке к надзорному аудиту системы качества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015. Наработки сотрудника тиражировали на другие атомные станции, что, в свою очередь, привело к значительной экономии средств для атомной отрасли.
Заместитель начальника реакторно-турбинного цеха № 2 Нововоронежской АЭС Сергей Киселев отмечен Благодарностью президента РФ. В атомной отрасли он работает более 20 лет. Под руководством и непосредственном участии Сергея Киселева были реализованы масштабные проекты по модернизации оборудования и повышению безопасности энергоблоков. Кроме того, сотрудник активно занимается волонтерской деятельностью — организацией гуманитарной помощи, поддержкой военнослужащих, развивает проекты по обучению добровольцев.
«Эти награды — особый знак признания профессиональных заслуг наших работников, это высокая оценка государством ежедневной работы атомщиков. Без вклада каждого сотрудника не было бы наших общих производственных успехов», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.