На Дону раскрыли серию краж скота в трех регионах с ущербом в 6,5 млн рублей

По версии следствия, в прошлом году фигуранты на специально оборудованном грузовом транспорте совершили серию хищений крупного рогатого скота на территории Волгоградской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Ущерб девяти пострадавшим оценили на общую сумму свыше 6,5 млн руб.