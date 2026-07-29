Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону раскрыли серию краж скота в трех регионах с ущербом в 6,5 млн рублей

В Ростовской области утвердили обвинительное заключение в отношении четырех жителей региона, обвиняемых в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области утвердили обвинительное заключение в отношении четырех жителей региона, обвиняемых в краже (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в прошлом году фигуранты на специально оборудованном грузовом транспорте совершили серию хищений крупного рогатого скота на территории Волгоградской и Ростовской областей, а также Ставропольского края. Ущерб девяти пострадавшим оценили на общую сумму свыше 6,5 млн руб.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело передано в суд.