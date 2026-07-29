Участники СВО смогут посещать спортобъекты по QR-коду

Участники СВО по линии Минобороны России могут подтверждать свой статус с помощью QR-кода для бесплатного посещения государственных и муниципальных спортивных учреждений. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Электронный сервис запустило Минцифры России. Он заменяет бумажную справку и должен упростить доступ к льготам. Получить QR-код можно в приложении «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Код действует пять минут. При необходимости его можно обновить. Если система не найдет данные участника СВО, приложение подскажет, как оформить справку.
QR-код можно показать сотруднику спортучреждения в приложении «Госуслуги» или в виде скриншота. В Красноярске услуга доступна, например, в «Платинум Арене», «Кристалл арене», «Арене Север», Академии биатлона и на стадионе «Локомотив». В территориях края — в спортцентрах Сосновоборска, Минусинска, Лесосибирска, Канска и других городов.
В минспорта уточнили, что электронный сервис действует только для участников СВО по линии Минобороны России. Члены их семей должны подтверждать статус бумажной справкой.