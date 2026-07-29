Участники СВО смогут посещать спортобъекты по QR-коду

Электронный сервис запустило Минцифры России. Он заменяет бумажную справку и должен упростить доступ к льготам. Получить QR-код можно в приложении «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Код действует пять минут. При необходимости его можно обновить. Если система не найдет данные участника СВО, приложение подскажет, как оформить справку.