В Красноярском крае 30 июля ожидаются дожди и сильный ветер

30 и 31 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 25 метров в секунду и более. Об этом предупредили специалисты регионального МЧС.
От непогоды не прячьтесь под деревьями, у заборов, вблизи строящихся зданий. Лучше всего переждать сильный ветер в подъезде или магазине. Телефон экстренных служб — 112.
Кроме того, завтра в Эвенкийском, Туруханском, а также местами в центральных округах ожидается сильная жара до +35 градусов и выше.
Тем временем на озере Касарги, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», спасли девушек, которых унесло от берега на надувном матрасе.
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